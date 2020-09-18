Hava trafik kontrolörleri diplomalarını aldı

18 Eylül 2020

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2019'da ataması yapılan 124 ve 125'inci dönem kursiyerleri, temel eğitimlerini tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Böylece Türkiye'deki havalimanlarının Hava Trafik Kontrol (ATC) ünitelerinde çalışacak 63 yeni mezunla DHMİ'de görev yapan hava trafik kontrolörü sayısı 1857'ye ulaştı.

DHMİ'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da ataması yapılan 124 ve 125'inci dönem kurs mezunlarına diplomaları, Genel Müdürlük Mavi Salon'da yapılan törenle verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törene, DHMİ Havacılık Akademisindeki kursiyerler de video bağlantısıyla katıldı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, burada yaptığı konuşmada, diploma almaya hak kazanan mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.

DHMİ'de çok önemli vazife üstlenecek mezunların, kendilerinden önce bu görevi ifa edenlerin tecrübelerinden istifade etmeleri tavsiyesinde bulunan Keskin, şöyle devam etti:

"Şu anda her gelen neslin bir öncekinden daha iyi eğitim almış olmasını hedefliyoruz, böyle umuyoruz. Muhakkak siz de sizden öncekilerden çok daha iyi eğitim aldınız. Burada başarılı bir şekilde tamamladığınız nazari eğitimleri, gittiğiniz meydanlardaki büyüklerinizin tecrübeleriyle bezeyin, onların deneyimlerinden muhakkak istifade edin. Hepiniz bakıyorum pırıl pırılsınız, ekrandan da görüyorum, gayet bakımlısınız. Lütfen hep bu şekilde olun, kişisel bakımınıza dikkat edin. Hele şu pandemi döneminde maske, mesafe ve temizlik çok önemli, bu kurallara eksiksiz riayet edelim."

"Çok büyük sorumluluk taşıyacaksınız"

Keskin, yeni hava trafik kontrolörlerinden uyum içinde çalışmalarını isteyerek şunları kaydetti: "Çok önemli bir görevi yerine getireceksiniz ve üzerinizde çok büyük bir sorumluluk taşıyacaksınız. Ben hepinizin bu sorumluğu yerine getireceğinden eminim. Aldığınız eğitimler ve sizden öncekilerin tecrübeleri sizlere kılavuzluk edecek. İnşallah dertsiz tasasız, kazasız belasız güzel bir şekilde görev yaparsınız. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyetler versin, ayağınıza taş değdirmesin."

Daha sonra diploma töreni gerçekleştirildi. Dönem birincileri Fatih Görmüş ve Rabia Sarkmaz'a diplomaları, Hüseyin Keskin tarafından verildi.

Dönem ikincilerine diplomalarını Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan, üçüncülere ise Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci takdim etti.

Törende, Havacılık Eğitimi Dairesi Başkanı Sinan Yıldız, Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Vahdet Nafiz Aksu ve Hava Seyrüsefer Daire Başkan Yardımcısı Rıdvan Cinkılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA