Hava yolu şirketlerinin yakıt faturası martta yüzde 56 arttı

The Hill'in haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Ulaştırma İstatistikleri Bürosu (BTS), ülkedeki tarifeli hava yolu şirketlerinin mart ayına ilişkin yakıt giderlerini yayımladı.

Açıklamada, hava yolu şirketlerinin mart ayında toplam 5,06 milyar dolarlık yakıt harcaması yaptığı belirtildi. Söz konusu rakamın, şubat ayında kaydedilen 3,23 milyar dolara göre yüzde 56,4 yükseldiği ifade edildi.

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines, 2 Mayıs tarihinde tüm seferlerini iptal ederek operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

"İşletmeyi sürdürmek için ek likiditeye ihtiyaç var"

Spirit Airlines Üst Yöneticisi Dave Davis, son haftalarda akaryakıt maliyetlerinde yaşanan sert ve kalıcı yükselişin şirketi zor durumda bıraktığını belirterek, "İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek likiditeye ihtiyaç vardı ve bunu sağlayamadık." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise Spirit Airlines’ın faaliyetlerini ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle artan yakıt maliyetleri yüzünden sonlandırdığı yönündeki değerlendirmeleri reddetmişti. Duffy, 2 Mayıs’taki basın toplantısında, "Spirit, İran ile savaş başlamadan çok önce de zor durumdaydı." demişti.