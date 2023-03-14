Havacılık sektörü yolcu sayısında Kovid öncesi dönemi yakalıyor

Hava yolları yolcu sayısında Kovid öncesi dönem olan 2019 yılı seviyelerini yakalamaya başladı. Çin’in iç ve dış hat uçuşlarında Kovid kısıtlamalarını kaldırmasının da etkisiyle küresel ölçekte yolcu talebi ciddi bir artış sağladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından açıklanan Ocak ayı trafik sonuçlarına göre 2023 yılında hava yolculuğu talebindeki toparlanma hızlanarak sürüyor.

Buna göre Ocak 2023'te toplam trafik (RPK) Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 67 artarken, Ocak 2019 seviyelerinin de yüzde 84,2'sine ulaşıldı. Küresel pazarlarda Ocak 2023 ‘te iç hat uçuşları, Çin'de sıfır Kovid politikasının kaldırılmasının da yardımıyla bir önceki yıla göre yüzde 32,7 arttı.

Ocak 2023 iç hat trafiği Ocak 2019 seviyesinin yüzde 97,4'ünü yakalamış durumda. Yolcu talebindeki artış özellikle uluslararası trafikteki artışta kendini daha net gösteriyor. IATA verilerine göre, Asya-Pasifik bölgesindeki taşıyıcılar başta olmak üzere tüm pazarların güçlü büyüme kaydetmesiyle Ocak 2022'ye kıyasla bu yılın ilk ayında yurtdışı uçuşlar yüzde 104 gibi önemli bir artış kaydetti. RPK oranıyla Ocak 2019 seviyelerinin yüzde 77'sine ulaşıldı.

Dış hatlarda bölgesel olarak en yüksek yolcu artışı 0cak 2023/Ocak 2022 kıyaslamasıyla yüzde 376.3 ile Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Dış hat uçuşlarında Avrupa merkezli havayolu şirketleri Ocak 2023’te yüzde 60.6 ve Kuzey Amerika bölgesi hava yolları da 82.4’lük artış sağladı. Ocak ayında Ortadoğu merkezli havayollarının yurtdışı uçuş trafiği ise yüzde 97.7 artış gösterdi.

Hava kargoda sert rüzgarlar

Havayolu şirketleri yolcu tarafında olumlu bir çizgide gelişme kaydederken, hava kargo cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. IATA Ocak 2023 küresel hava kargo pazarları için hava kargo talebinin düştüğünü gösteren veriler yayınladı. Kargo ton-kilometre (CTK) cisinden ölçülen küresel talep, bu yılın ocak ayında Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 14,9 düştü. Uluslararası kargo operasyonlarında bu düşüş yüzde 16.2’ye ulaştı.

Yolcu uçaklarının kargo kapasitelerinin de daha fazla kullanılır hale gelmesiyle toplam kapasite ise (ACTK) Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 3,9 arttı. Bu, Ekim 2022'den bu yana kapasitede ilk yıllık büyüme oldu. Uluslararası kargo kapasitesi ise aynı dönemde Ocak 2022'ye kıyasla yüzde 1,4 artış gösterdi.

Bölgesel olarak bakıldığında hava kargoda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en büyük düşüş Ukrayna’daki savaşın da etkisiyle yüzde 20.4 ile Avrupa pazarında gerçekleşti. Avrupa merkezli havayolları kargoda Aralık ayında da yüzde 19.4’lük düşüş yaşamıştı. Asya-Pasifik bölgesinde Ocak ayında bu düşüş yüzde 19 oldu. Kuzey Amerika pazarı ise yüzde 8.7’lik bir düşüş gördü.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, ”Ocak ayında kargo talebinin yüzde 14,9 düşmesi ve kapasitenin yüzde 3,9 artmasıyla 2023, zorlu iş koşulları altında başladı. Buna Ukrayna'daki savaş, enflasyon ve işgücü kıtlığı dahil olmak üzere mevcut belirsizlikler de eşlik etti. Ancak hava kargo konusunda temkinli bir iyimserlik için sağlam zemin hala var. Verimler, pandemi öncesine göre daha yüksek olmaya devam ediyor.

Ve Çin'in sıfır Kovid politikasından beklenenden çok daha hızlı geçiş yapması hava kargosunun en büyük kaynak pazarındaki üretim koşullarını dengeleyici bir rol oynuyor. Bu gelişme sayesinde şirketler Çin ile ilişkilerini artırdıkça hava kargo açısından çok ihtiyaç duyulan bir talep artışı da gerçekleşmiş olacak" dedi.