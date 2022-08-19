Havacılıkta araç başına ek sermaye şartında indirim

Ticari hava işletmelerinin her bir hava aracı başına sağlamak zorunda oldukları ilave sermaye şartında indirime gidildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde düzenlemeler yapan yönetmeliğine göre, işletmecilerin işletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir hava aracı başına zorunlu ilave sermaye şartı 200,000 dolardan 150,000 dolara düşürüldü. 2 milyon dolar karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde bu ilave sermaye şartı aranmıyor. Bu sermaye koşulu ise 1.5 milyon TL'ye indirildi.

Yönetmelikle ayrıca, yönetmeliğin geçici 4. maddesiyle salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde uygulanacak muafiyetleri düzenlenleyen maddesine ek yapıldı. Buna göre, bu maddeyle düzenlenen muafiyetler için 1 Ocak 2023 tarihini geçmemek şartıyla birden fazla başvuru yapılabilecek.