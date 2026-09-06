Havacılıkta dengeler değişiyor: Uçuşlar uzayacak, biletler pahalanacak

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İngiltere'de haziran sonunda yaşanan hava trafiği kaosu, havacılık sektörünün önümüzdeki yıllarda daha sık karşılaşabileceği sorunların bir örneği oldu.

Şiddetli fırtınalar iki hava sahasında 900 uçuşun gecikmesine neden olurken bazı gecikmeler 11 saate ulaştı, onlarca sefer iptal edildi. Uzmanlara göre iklim değişikliğiyle birlikte daha etkili hale gelen fırtınalar, özellikle hava trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde benzer aksaklıkların daha sık yaşanmasına yol açabilir.

Uçaklar daha fazla yakıt taşımak zorunda kalabilir

Fırtınalar kullanılabilir hava sahasını daraltarak uçakların rotalarını değiştirmesine veya başka havalimanlarına yönelmesine neden olurken bu durum uçuş sürelerini uzatarak yakıt tüketimini de artırıyor.

Bilet fiyatları katlanacak

Uzmanlar, hava koşullarına bağlı gecikmelerin yaygınlaşması halinde havayollarının uçaklara daha fazla yedek yakıt yüklemek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Yakıtın sektörün en büyük maliyetlerinden biri olması nedeniyle bunun bilet fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Türbülans riski de büyüyor

Uçuş iptalleri, gecikmeler ve bilet fiyatlarının artmasının dışında bir diğer risk ise açık hava türbülansları. Reading Üniversitesi'nden Prof. Paul Williams'a göre Kuzey Atlantik üzerindeki açık hava türbülansı 1979'dan bu yana yüzde 55 arttı. Yoğun uçuş rotalarında şiddetli türbülansın gelecekte iki veya üç katına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Havalimanları da yükselen deniz seviyesi ve sel tehdidiyle karşı karşıya. Dünya genelinde 269 havalimanının halihazırda sel riski altında olduğu belirtilirken Amsterdam Schiphol, Londra City ve Newark Liberty en fazla risk taşıyan havalimanları arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre havacılık sektörü yeni koşullara teknolojik ve altyapısal yatırımlarla uyum sağlamaya çalışacak. Ancak yolcular açısından sonuç daha fazla gecikme, iptal ve artan seyahat maliyetleri olabilir.