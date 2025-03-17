Havaist'ten Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni sefer: İşte bilet ücretleri
Havaist Esenyurt'tan ve İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferler başlattı. Esenyurt'tan İstanbul'daki iki havalimanına ulaşmak isteyen yolcular için durak Esenyurt-Atlı Meydanı Durağı olarak belirlendi. Yeni güzergah için belirlenen ücret ise şöyle: Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya.
İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerine başladığını duyurdu.
Havaist'ten yapılan açıklamaya göre; Esenyurt ve çevresindeki yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yeni açılan 'Esenyurt Atlı Meydanı Durağı'ndan ulaşabilecek.
Havaist Esenyurt'tan ne kadar?
Yolcular, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210 lira, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya seyahat edebilecek.
Biletler, www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya araca binişte nakit, kredi ve banka kartı ile satın alınabilecek.