Havaist'ten Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeni sefer: İşte bilet ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı seferlerine başladığını duyurdu.

Havaist'ten yapılan açıklamaya göre; Esenyurt ve çevresindeki yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yeni açılan 'Esenyurt Atlı Meydanı Durağı'ndan ulaşabilecek.

Havaist Esenyurt'tan ne kadar?

Yolcular, Esenyurt'tan İstanbul Havalimanı'na 210 lira, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 310 liraya seyahat edebilecek.

Biletler, www.hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak veya araca binişte nakit, kredi ve banka kartı ile satın alınabilecek.