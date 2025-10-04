Havalar soğudu, turşuya talep arttı! Yabancı turist de yoğun ilgi gösteriyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte turşu sektöründe satışlar hız kazanırken turşu üreticileri ve perakendeciler talebin artmasıyla özellikle biber, salatalık ve lahana turşularının öne çıktığını belirtiyor.

Turşu üreticileri, kış aylarının yaklaşmasıyla iç piyasada turşu tüketiminin canlandığını belirtirken geleneksel damak tadına hitap eden turşuların, gıda sanayisinde katma değer yaratarak hem istihdamı desteklediği hem de iç piyasanın yanı sıra dış ticarette pazar payını genişlettiğini ifade ediyor.

1953'ten bu yana 3 kuşaktır Kemerburgaz'da turşuculuk yapan Tayfun Araz kış aylarının yaklaşmasıyla turşu dükkanlarında satışların hız kazandığını belirterek "Kış ayları geldiğinde vatandaşlar tarafından turşuya ilgi artıyor. İnsanlar grip olmamak için probiyotik olan bu gıdayı tercih ediyorlar. Sezonumuz yeni başladı. Her geçen hafta üzerine koyarak satışlarımız artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Soğuk havalarla birlikte sektörümüzde hareketlilik başladı"

Turşu tüketiminin kışın daha çok arttığına dikkati çeken Araz, şunları söyledi:

"Genelde her dönem eylül ayı itibarıyla artan satışlarımızın nisan ayına kadar devam ettiğini görüyoruz. Şu an soğuk havalarla birlikte sektörümüzde hareketlilik başladı. Kışa girmemizle birlikte her geçen gün talebin arttığını görüyoruz. Vatandaşlar en fazla biber, lahana, salatalık, sarımsak ve pancar turşularına ilgi gösteriyor. Bizde 25'e yakın çeşit var. Salatalık, biber, patlıcan acur, lahana gibi ürünlerin turşularını yapıyoruz. Mesela sadece 5-6 çeşit biber türünde turşumuz var. Kırmızı domates, yeşil domates, kelek, sarımsak, soğan, kırmızı lahana gibi ürünlerin de turşusunu yapıyoruz."

Araz, turşuya talebin vatandaşların yanı sıra yabancılarda da artış gösterdiğini belirterek, "Bulunduğumuz bölge itibarıyla yabancı nüfusu biraz fazla. Mesela Koreli müşterilerimizin "Kimchi (Kore Turşusu)" istedikleri oluyor. Onların da talebini karşılamaya çalışıyoruz. Daha yöresel ürünler isteyenler oluyor. Bunları bu şekilde çeşitlendirebiliyoruz." dedi.

"Taleplerden memnunuz"

Turşuya talebin ileriki günlerde artacağını söyleyen Araz, "Yeni havalimanının bu bölgeye gelmesiyle buralar tam bir transfer noktası oldu. Kuveytli, Katarlı gibi Arap müşterilerimiz çok oluyor. Japonya, Güney Kore, Rusya'dan da müşterilerimiz fazla. Mesela Ruslar kırmızı domates turşusu hastası. Çok seviyorlar ve talepleri de yoğun. Araplar salatalık ve fasulye turşusunu tercih ediyor. Avrupa Birliği'nden gelenler Türk turşularını beğendiğini ifade ediyor. Gurbetçilerimiz salatalık ve lahana turşularını tercih ediyor. Paket paket alıp Almanya'ya, Fransa'ya, yaşadıkları ülkeye dönerken götürüyorlar. Hepsinin taleplerinden memnunuz."

Araz, Türk kültüründe turşunun her zaman olduğunu belirterek "Eskiden yeni nesil turşuyu pek bilmezdi ama şimdi yeni kuşak dediğimiz Z kuşağı da turşuyu doğal bir probiyotik olduğu için çok tüketmeye başladı. O yüzden memnunuz" diye konuştu.