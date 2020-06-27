Havalimanında test hamlesi Avrupa Birliği'ni yumuşattı

27 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Sınırlarını turizm amaçlı ziyaretçilere açmaya hazırlanan Avrupa Birliği (AB) taslak metnine Türkiye’yi de aldı. Turizmciler ise Türk turiste kapılarını açmakla, turist yollamanın aynı olmadığını savunuyor. Öte yandan Türkiye’nin havalimanında test hamlesi ile taslağa girmiş olabileceği de belirtiliyor. Türkiye- Almanya JetCo turizm grubu yöneticisi Mücella Kantaroğlu, Türkiye’den turist kabul etmekle seyahat uyarılarını kaldırmanın aynı şey olmadığını kaydederek, “Almanya örneğinde olduğu gibi. Almanya Türkiye’den gelen turistleri kabul edecek. Ancak seyahat uyarısı 31 Ağustos’a kadar devam ediyor. 48 saatten önce yapılmış testle ülkeye girebiliyorsunuz. Ancak seyahat uyarıları Almanlarda yasak olarak algılanıyor” dedi. Kantaroğlu, Almanya’nın ikna edilmesi ile diğer AB ülkelerinin de ikna edilebileceğini ifade etti. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise “Türkiye taslak listede ama tarih belli değil. Önümüzdeki hafta kesin listenin açıklanması bekleniyor. Bu meselede en önemlisi karantina uygulanmasının olup olmaması. Bizi de tartışıyorlar. Biz ‘havalimanında PCR testi yapalım’ dedik. Bu olumlu etki yaratmış olabilir. Turiste kapıyı açması bundan sonraki adımda turistlerin gelmesinin de önünü açar. Geçiş döneminde PCR testi işe yarayacak” diye konuştu.

Kriterler belli değil

Euronews’in haberine göre tartışmalı listenin çarşamba günü resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Listenin son halindeki ülkelerin vatandaşları 1 Temmuz’dan itibaren birlik sınırlarına turizm amaçlı giriş yapabilecek. Diplomatik kaynaklar, hangi kriterlere göre listelerin hazırlanacağı yönünde ülkeler arasında anlaşmazlık olduğunu ifade etti. Bazı üye ülkeler paylaşılan COVID-19 verilerinin güvenilirliğini sorgularken, Avrupa Birliği Hastalıklarla Mücadele Merkezi’nden (ECDC) bu konuda bir rapor hazırlaması istendi.

İngiltere önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor



İngiltere Çevre Bakanı George Eustice İngiltere'nin koronavirüs bulaşma riskinin daha düşük olduğu bazı ülkelerden gelenler için karantina önlemlerini gevşetme planı üzerinde çalıştığını açıkladı. Eustice yaptığı açıklamada, "Ulaştırma Bakanı Grant Shapps›in bunu çok önemsediğini biliyorum, böylece yürürlüğe koyduğumuz karantina hükümleri, riskin düşük olduğu bazı ülkelerle gevşetilmeye başlayabilir" dedi. Eustice "Daha fazla bilginin ne zaman açıklanacağını tam olarak bilmiyorum ama bunun hükümetin üzerinde çalıştığı bir şey olduğunu biliyorum. Bunun değerlendirildiğini biliyorum" dedi. Öte yandan KLM Royal Dutch Airlines İstanbul’dan Amsterdam’a günlük uçuşlarını 4 Temmuz’da yeniden başlayacağını açıkladı. Diğer yandan Hollanda hükümeti Air-France KLM birleşmesine 3.4 milyar euro destek sağlanacağını açıklamıştı.

DÜNYA GÜNDEME GETİRMİŞTİ



DÜNYA 25 Haziran 2020 tarihli manşetinde “Türkiye'den 2 hamle gözler Almanya'da” haberiyle AB'den turistlerin gelmesi için yapılan girişimleri gündeme getirmişti.



