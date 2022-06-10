Havalimanları yolcu sayısı ilk 5 ayda 57 milyona ulaştı

Havalimanları yolcu sayısı 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,2 artış gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ilk 5 aya ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen yılın ilk 5 ayında 29 milyon 344 bin 509 olan havalimanları yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 56 milyon 987 bin 895'e ulaştı.

Aynı dönemde iç hat yolcu sayısı yüzde 54,7 artışla 28 milyon 574 bin 334 olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 161,4 artışla 28 milyon 413 bin 561'e geldi.