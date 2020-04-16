Havayollarına 10 dakikada test mi geliyor

16 Nisan 2020

Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun havacılık sektörü başta olmak üzere ekonomi gündemine dair sorularını yanıtladı.

Nane, sektördeki paydaşlarla sürekli toplantılar yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bugün havacılık sektörü yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor. Önümüzdeki döneme ilişkin planlar sürekli olarak revize ediliyor. Bizim de uçaklarımız İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi illerde park pozisyonunda. Sektör bu işi en az zararla atlatmak için çalışıyor. Böylesine bir dönemde rekabet ikinci planda ve hep birlikte çalışmalar yürütülüyor. Dünya eski dünya olmayacak elbette. Bizim sektörde de ne gibi çalışmalar yapılacak onlara bakıyoruz konuşulanlar arasında hızlı test ve yeni hijyen önlemleri bulunuyor. Tüm bu konular önümüzdeki dönemde çalışılacak” dedi.