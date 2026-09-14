Havayolu devinden iflas koruma başvurusu

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Letonya'nın ulusal hava yolu şirketi AirBaltic, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla ABD'de iflas korumasına başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında alacaklı koruması talep edildiği ve süreç boyunca faaliyetlerin devam ettirilmesi için 350 milyon avroluk finansman taahhüdü sağlandığı bildirildi.

AirBaltic, yasal sürecin yolcuları ve günlük faaliyetleri etkilemeyeceğini, tüm uçuşların planlandığı şekilde devam edeceğini, mevcut bilet ve rezervasyonların geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

Kritik oylamadan bir gün önce geldi

İflas koruması kararı, şirketin 380 milyon avroluk tahvillerinin sahiplerinin alternatif ara finansman teklifini oylayacağı kritik toplantıdan bir gün önce geldi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki yükselişten önce de mali sorunlarla karşı karşıya bulunan AirBaltic'in 2026-2027 dönemini finanse edebilmek için yeni nakit girişine ihtiyaç duyduğu biliniyordu. Şirketin yüzde 88,4'ü Letonya devletine ait. Lufthansa ise geçen yıl AirBaltic'in yüzde 10 hissesini satın almıştı.

Başvurunun Letonya'daki parlamento seçimleri öncesinde gelmesi de sürecin siyasi boyutuna yönelik dikkatleri artırdı.