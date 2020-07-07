Havayolu kullanan yolcu sayısı haziranda 2 milyon 750 bin kişi oldu

07 Temmuz 2020

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) haziran ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük istatistik verilerine göre, havayolunu kullanan yolcu sayısı 2 milyon 750 bin oldu.

Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci ardından 1 Haziran'da iç hat uçuşları, 11 Hazriran'da ise bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yurt dışı seferleri yeniden başlatılmıştı. Uçuşların başlatılması ile havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 oldu.

Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında haziranda iç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği 346 bin 448 oldu. Böylece toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 kişi oldu. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziranda iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda ise 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.



604 bin 662 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı



İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği haziran ayında iç hatlarda 4 bin 100 ve dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 68 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528 kişi ve dış hatlarda 149 bin 134 kişi olmak üzere toplamda 604 bin 662 kişiye ulaştı.