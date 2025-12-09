Havayolu sektörü tedarik sorunu sonrası 2026’da rekor kâra hazırlanıyor: Airbus ve Boeing'de son durum

Dünya havacılık sektörünün çatı kuruluşu Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), tedarik zinciri aksaklıklarının sürmesine rağmen 2026'da havayollarının rekor seviyede kâr elde etmesini bekliyor. Kuruluş, uçak teslimatlarındaki yavaşlama ve yeni nesil, yakıt tasarruflu jetlerin devreye girmesinde yaşanan gecikmelere rağmen sektörün dirençli bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Airbus ve Boeing, son yıllarda havayollarına teslimat konusunda ciddi gecikmeler yaşıyor. Özellikle Airbus’ın A320 ailesinde ortaya çıkan metal gövde paneli hataları nedeniyle şirket 2025 teslimat hedefini aşağı yönlü revize etmişti. Avrupalı üretici, kozmik radyasyonla bağlantılı bir yazılım arızası nedeniyle 6 bin A320 serisi uçağı geri çağırdığı dönemin hemen ardından bu kez gövde kusurlarıyla karşılaşmıştı.

"Airbus’a güven zayıfladı"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, sektörün dayanıklılık kazandığını belirtirken üretici firmalara yönelik güven değerlendirmesi de yaptı. Walsh, devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle Airbus’a duyulan güvenin son dönemde azaldığını, buna karşılık Boeing’in performansının kayda değer şekilde iyileştiğini söyledi.

“Boeing’in performansının belirgin şekilde arttığı genel kabul görüyor. Şu anda insanların Boeing’e güveni daha yüksek. Airbus’ın ise taahhütlerini yerine getirme konusunda geriye düştüğünü görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Airbus'ta teslimatlar yavaşlıyor

Airbus, en çok satan modeli A321’i de kapsayan A320 ailesinin teslimatlarının kasım ayında yavaşladığını doğruladı. Şirket, hedefini yüzde 4 aşağı çekmiş durumda. Bu tablo, havayollarının daha verimli uçaklara geçişini geciktirirken, yakıt maliyetlerini düşürme planlarını da sekteye uğratıyor.

Walsh, yaşanan aksaklıkların sektör için hayal kırıklığı yarattığını belirtirken, "Beklenenden daha az yeni uçağın teslim edilmesi gerekecek gibi görünüyor" dedi.

Sorunlara rağmen rekor gelebilir

IATA ise tüm bu sorunlara rağmen havayolu şirketlerinin 2026’ya güçlü bir finansal beklentiyle girdiğini vurgulayarak sektörün kârlılığında yeni bir rekorun mümkün olduğunu bildirdi.