Havayolu şirketi tamamen kapanıyor: İsmi 415 bin TL'ye satılacak

Pandemi döneminde iflas korumasına başvuran ve operasyonlarını durduran Güney Afrika merkezli South African Express için geri dönüş umutları tükeniyor. Yetkililer, tasfiye sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ve şirketin fiilen kapanacağını açıkladı.

1994’te kuruldu, yıllarca sorun yaşadı

Johannesburg’daki O.R. Tambo Havalimanı merkezli olarak 1994’te kurulan South African Express, ülke içinde bölgesel uçuşlar gerçekleştiriyor ve South African Airways’e feeder (uzun mesafeli uçuşları besleyen kısa mesafeli bağlantı uçuşu) sağlıyordu. Ancak şirket, yıllar boyunca finansal ve operasyonel sorunlarla gündeme geldi.

2018’de uçuş lisansı askıya alındı

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi, 2018’de bakım süreçlerindeki ciddi güvenlik riskleri nedeniyle şirketin faaliyet lisansını askıya aldı ve uçaklarını yere indirdi. Binlerce yolcu mağdur oldu.

2020’de tüm uçuşlarını durdurdu.

Şirket Şubat 2020’de iflas korumasına başvurdu, Mart 2020’de ise tüm uçuşlarını durdurdu. Aynı yıl mahkemeden tasfiye kararı çıktı. Ancak sonraki yıllarda şirketi kurtarmaya yönelik çeşitli girişimler süreci uzattı.

Satış girişimleri başarısız oldu

2020’de bir yatırım fonu satın alma ilgisi gösterse de anlaşma gerçekleşmedi. 2022 ve 2024’te 10 milyon rand (28 milyon TL) fiyatla alıcı aransa da teklif çıkmadı. Mahkeme tasfiye işlemlerinin sürdürülmesine onay verdi.

Tasfiye Nisan 2026’da tamamlanacak

Tasfiye memurları, sürecin büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. İşlemlerin Nisan 2026’da sona ermesi bekleniyor. Marka adı ise 150 bin rand (415 bin TL) bedelle satışa sunulacak.

Çalışanlar mağdur oldu

Şirketin varlıkları satılarak yaklaşık 3,7 milyon rand (10.2 milyon TL) alacaklılara ve çalışanlara dağıtılmak üzere ayrıldı. Ancak birçok eski çalışan, maaş ve tazminat ödemeleri nedeniyle yetkililere şikâyette bulundu.

Küresel iflas dalgası sürüyor

Son dönemde Spirit Airlines, Play Airlines ve Braathens Airlines gibi birçok bölgesel havayolu da iflas başvurusu yaptı. South African Express’in tamamen kapanması, pandemi sonrası toparlanamayan havayolları listesinin uzadığını gösteriyor.