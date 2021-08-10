Havayolunu ilk yedi ayda 57 milyon kişi tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 17 milyon 135 bin 415 olarak kayıtlara geçti. Ocak-temmuz döneminde ise 57 milyon 386 bin 803 yolcu hava yolunu kullandı.

Havalimanlarında temmuzda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604'e, dış hatlarda 60 bin 971'e ulaştı. Temmuzda üst geçişlerle toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, temmuzda iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton, toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda 4,2 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda temmuzda 29 bin 688 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 725, dış hatlarda 19 bin 963 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında temmuzda iç hatlarda 1 milyon 412 bin 243, dış hatlarda 2 milyon 780 bin 470 olmak üzere toplamda 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 3 bin 809 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 497 uçak trafiği gerçekleşti.

7 ayılık sürede ise İstanbul Havalimanı'nda 132 bin 138 uçak ve 16 milyon 408 bin 762 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 23 bin 24 uçak oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı 155 bin 162 olarak kayıtlara geçti.

7 ayda 708 bin 827 uçak trafiği gerçekleşti

Bu yılın Ocak-Temmuz dönemde ise havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 379 bin 545, dış hatlarda 206 bin 779 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 708 bin 827 uçak trafiği kayıtlara geçti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 33 milyon 740 bin 710, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 588 bin 634 olduğu bu dönemde, direkt transit yolcularla toplam 57 milyon 386 bin 803 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 347 bin 22 ton, dış hatlarda 1 milyon 362 bin 391 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 709 bin 413 tona ulaştı.