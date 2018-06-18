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Havucun fiyatı el yakıyor

Pazar tezgahlarındaki havucun fiyatı bir ayda iki katına çıktı.

Havucun fiyatı el yakıyor
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Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki havucun kilogram fiyatı son bir ayda, 2 liradan 5 liraya çıkarken, sağlık açısından birçok faydası bulunan ve göz sağlığına da çok iyi geldiği bilinen havuç, vatandaş tarafından talep görmüyor.

Havuca kışın daha çok talep olduğunu belirten satıcı İsmail Yeşil, “Havuçlarımız Konya’dan geliyor. Şuanlık kilosunu 5 TL’ye satıyoruz. Kışın daha rövanşta olduğu için yazın çok fazla talep olmuyor. Bu havuçlar buzhaneden geliyor. Fiyatların düşmesi ortalama ağustos ayını geçer, yeni ürünler çıktığında fiyatlar da düşecektir” dedi.

Kaynak: İHA

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