Havuz bakım devi 80 şubesini birden kapattı

ABD perakende dünyası, 1963 yılında temelleri atılan bir devin yeniden yapılanma sancılarına şahitlik ediyor. Ülkenin havuz ve spa bakım sektöründeki en büyük doğrudan tüketici markası olan Leslie's Pools, mali darboğazı aşmak adına radikal bir karar alarak onlarca mağazasını kapattığını duyurdu.

83 milyon dolar zarar

Leslie's Pools tarafından paylaşılan 2026 mali yılı ilk çeyrek raporları, şirketin içinde bulunduğu durumun vahametini gözler önüne seriyor. Şirket, bu dönemde yaklaşık 83 milyon dolarlık net zarar açıkladı.

Satışların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında gerilemesi, zayıf talep ve marj baskısının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Maliyetleri düşürme ve operasyonel yapıyı yeniden düzenleme planı kapsamında, performans göstermeyen yaklaşık 80 mağaza kapatıldı. Şirket sadece mağazalarla da yetinmedi; tedarik zincirini sadeleştirmek ve giderleri azaltmak amacıyla Illinois'deki bir dağıtım merkezinin de kapısına kilit vurdu. Bu kapatmalar sonucunda şirket, nakit dışı yaklaşık 10,1 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü zararı kaydetti.

Borsada büyük kayıp: S&P endeksinden çıkarıldı

Mali tablolardaki bu bozulma, şirketin borsa performansına da doğrudan yansıdı. 2025 yılı boyunca baskı altında kalan Leslie's Pools hisseleri, sonunda S&P SmallCap 600 endeksinden çıkarıldı.

Sektörün önde gelen yayınlarından Pool Magazine, bu durumun şirketin piyasa değeri ve likidite kriterlerini artık karşılayamadığının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ayrıca, S&P Global Ratings, şirketin kredi notunu B'den B-'ye düşürerek geleceğe dair beklentilerin zayıf olduğuna dikkat çekti.

Tüketici alışkanlıkları değişiyor

Leslie's Pools'un yaşadığı bu kriz, aslında genel bir ekonomik eğilimin parçası. Bankrate tarafından yapılan bir araştırma, ABD'li yetişkinlerin yüzde 54'ünün bu yıl seyahat, dışarıda yemek ve eğlence gibi isteğe bağlı harcamalarını kısmayı planladığını gösteriyor.

Enflasyonun kümülatif etkileri ve yüksek faiz oranları, hane halkı bütçelerini zorlarken kredi kartı borçlarını rekor seviyelere taşıyor ve tüketici güvenini zedeliyor.

Havuz sahipliği her ne kadar bir lüks olarak görülse de, havuz sahipleri için bakım harcamaları çoğu zaman "isteğe bağlı" bir seçenek olmaktan çıkıyor. Ancak yeni havuz yapımı ve büyük yatırımlar, ekonomik belirsizlik ortamında ilk vazgeçilen kalemler arasında yer alıyor.

Talep patlaması yerini duraklamaya bıraktı

Havuz sektörü, pandemi döneminde yaşanan büyük patlamanın ardından bir geçiş sürecinden geçiyor. 2020-2022 yılları arasındaki talep patlaması yerini bir duraklamaya bıraksa da,

sektörün elinde çok önemli bir koz var: Zorunlu bakım...

ABD'de yaklaşık 10,7 milyon havuz bulunuyor ve bir konut tipi havuzun yıllık ortalama bakım maliyeti 1700 dolar civarında. Bu durum, Leslie's Pools gibi şirketler için her zaman var olacak bir talep tabanı oluşturuyor.

Veriler, havuz bakımıyla ilgili internet aramalarının 2022'den 2025'e kadar yüzde 22 oranında arttığını gösteriyor; bu da tüketicinin ilgisinin aslında sönmediğini, sadece daha ekonomik çözümler aradığını kanıtlıyor.