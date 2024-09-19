Hayalet sınıf ve fahiş kitap zammı yapan okullara ceza yağdı

Erzurum'da öğretmenlerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların açılması ile birlikte denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek kitap ücretleri yıllık 60 bin lirayı bulan özel okullara ceza yağdığını duyurdu.

NTV'nin haberine göre; yüzde 300'ün üzerinde zam yapan 400 okula gerekli cezaların verildiğini belirten Bakan Tekin, bazı okulların ödemeleri havale ve EFT yoluyla tahsil ederek suç işlediklerine dikkat çekti.

"EFT'yle ücret almak suçtur"

Bakan Tekin, "Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bunları sisteme girmeleri gerekiyor. Örneğin okul bu sene 20 bin liraya kitap sattıysa onu sisteme girecek ki biz seneye yapacağı fiyat artışını takip edebilelim. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış onlara hemen gerekli cezaları verdik." ifadelerini kullandı.

500 okula hayalet sınıf cezası

Hayalet sınıf sorununa da değinen Bakan Tekin geçen yıl, 500 okula ceza yapıldığını belirterek şöyle konuştu;

"Lise sona geçen öğrencilerin önemli bir kısmı üniversite sınavına hazırlık için açık liseye geçiyor ve merdiven altı kurslara gidiyordu. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Mesela çocuk, 9. sınıfta 'ben açık liseye gideceğim' diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de 'ben açık liseye gidiyorum' diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz."

LGS’deki soru iptali

Mahkeme tarafından iptal edilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) soruyla ilgili de açıklamada bulunan Tekin, bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini duyurdu.

Bakan Tekin, "İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik.'' diye konuştu.