'Hayat Eve Sığınca' insanlar teknolojiye yatırım yaptı

İnsanların yaşam tarzında köklü değişikliklere neden olan COVID-19, milyarlarca insanın evlerine kapanmasına neden oldu. Salgının hem iş hem de gündelik hayatı yeniden tasarlaması bilgisayar satışlarına olumlu yansıdı.

Boğaziçi Holding iştiraki Boğaziçi Bilgisayar, 2020 yılına ait bilgisayar satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de geçen yıl 2,2 milyon adet bilgisayar satışı (masaüstü, dizüstü, ‘All in One’) gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2 milyon sınırını aşan bilgisayar satışlarının yanında tablet satışlarında yüzde 140’lık artış kaydedildi ve satış adedi 710 bine ulaştı. Bilgisayar satışları dünya genelinde geçen yıl, 2019’a göre 40 milyon adet arttı ve 300 milyona ulaştı.

İnternette kalma süresi günlük 6 saate ulaştı

Boğaziçi Bilgisayar’ın 2020 raporuna göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl kişi başına internette kalma süresi ortalama 6 saat olarak hesaplandı. Teknoloji mağazaları salgından önce toplam satışların yüzde 70’inin gerçekleştiği mecralardı. 2020’nin ilk yarısında AVM’lerin ve cadde mağazalarının salgın nedeniyle kapanmasıyla toplam satışların yüzde 60-70’lik bölümü online mecralar üzerinden sağlandı. Yılın ikinci yarısında ise yeni normale dönüşle birlikte satış kanalları yüzde 50 fiziksel, yüzde 50 online mağazalar olarak şekillendi.

Bilgi ve iletişim sektörü Türkiye'de 27 milyar dolarlık büyüklüğe sahip

Boğaziçi Bilgisayar'ın açıkladığı "2020 yılı bilgisayar satış rakamları"nı değerlendiren Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, dünyada bilgi ve iletişim sektörünün hacimsel büyüklüğünün 5 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Türkiye’deki büyüklüğün ise 27 milyar dolar olduğunu belirten Tecdelioğlu, "Ülkemizin bu büyük pastadan en az yüzde 1 pay alması gerektiğini düşünürsek önümüzde mesafe kat etmemiz gereken ciddi bir yol var. Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektöründe ciddi bir potansiyeli var. Dünya teknoloji devleri ülkemizde yatırıma geliyor. Bu önemli bir gösterge. Pandemi dönemi ile birlikte, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma artık hayatımızın bir parçası oldu. Buna bağlı olarak özellikle taşınabilir bilgisayarlardaki satışlar yüzde 65 oranında arttı. Sadece iş bilgisayarlarında değil, oyun bilgisayarlarındaki artış da geçen yıla oranla yüzde 100 oranında oldu. Bu arada uzaktan eğitim için tabletlere de talep arttı ve tablet pazarı hem daha ucuz ve ulaşılabilir olduğundan daha çok satıldı. Tablet pazarı 2020’yi yüzde 140’lık artışla 710 bin adet satışla kapattı. Evlerimizi ve ofislerimizi bir anlamda eğitim alanlarımız yaptığımızdan ötürü yazıcı, monitör gibi çevre birimlerinde de artış oldu.” dedi.