Hayat pahalılığı okul alışverişini değiştirdi

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ABD’de yeni eğitim dönemine haftalar olmasına rağmen okul alışverişi hareketlendi. Gıda ve akaryakıt başta olmak üzere temel harcamalardaki yükseliş, aileleri ihtiyaçlarını daha erken belirlemeye ve büyük perakendecilerin indirim dönemlerini takip etmeye yöneltti.

Amazon, Walmart, Target ve Best Buy gibi perakende şirketlerinin okul ve üniversite alışverişine yönelik kampanyalarını önceki yıllara göre daha erken başlatması, geleneksel olarak yaz sonunda yoğunlaşan alışveriş dönemini bütün yaza yaydı.

Aile başına harcama 922 doları bulabilir

PwC tahminlerine göre ABD’de ailelerin okul alışverişi için bu yıl ortalama 922 dolar harcaması bekleniyor. Ailelerin yaklaşık yüzde 47’si geçen yıla kıyasla daha fazla harcama yapacağını öngörüyor.

Ancak harcamalardaki artış yalnızca daha fazla ürün satın alınmasından kaynaklanmıyor. Kırtasiye ürünlerinden elektronik cihazlara kadar birçok kalemde yükselen fiyatlar, aynı alışveriş sepetinin ailelere daha pahalıya mal olmasına neden oluyor.

Deloitte tarafından yayımlanan ayrı bir araştırma ise ekonomik belirsizlik nedeniyle ailelerin enflasyondan arındırılmış okul harcamalarının geçen yıla göre yüzde 6 azalabileceğine işaret ediyor. Araştırmaya göre ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki her öğrenci için ortalama 557 dolar harcanması bekleniyor.

İndirimli ürün arayışı güçlendi

Aileler özellikle çanta, ayakkabı, kıyafet, dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik ürünlerde kampanyaları takip ediyor. Büyük indirim etkinliklerinin haziran sonu ve temmuz başına taşınması, daha önce ağustos ayında başlayan alışverişlerin erkene çekilmesinde etkili oluyor.

Perakendeciler de hane bütçelerindeki baskıyı dikkate alarak kampanyalarında düşük fiyat, toplu alım ve hızlı teslimat seçeneklerini öne çıkarıyor. Elektronik ve giyim ürünlerinde uygulanan yüksek indirimler, ailelerin pahalı ihtiyaçları okul dönemi yaklaşmadan tamamlamasına yol açıyor.

Buna karşılık defter, kalem, silgi ve dosya gibi temel kırtasiye ürünlerinde daha yoğun fiyat rekabetinin ağustos ortası ile eylül başı arasında görülmesi bekleniyor.

Çocukların alışverişteki etkisi büyüyor

Sosyal medya, ailelerin okul alışverişi tercihlerinde daha belirleyici hale geliyor. Kişiselleştirilebilen kalem kutuları, özel tasarımlı mataralar, yemek çantaları ve markalı sırt çantaları çocukların en fazla talep ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Araştırmalara göre ailelerin yüzde 61’i çocuklarının sosyal medyada gördükleri ürünleri doğrudan çevrim içi alışveriş sepetine eklemesine izin vermeyi planlıyor. Bu durum, bütçe odaklı temel ihtiyaç alışverişi ile sosyal medya kaynaklı marka talebinin aynı sepette buluşmasına neden oluyor.

Mağazadan internete geçiş hızlandı

Okul alışverişinde dijital kanalların payı da yükseliyor. PwC, mağazadan alışveriş yapmayı planlayan tüketicilerin oranının geçen yılki yüzde 79 seviyesinden bu yıl yaklaşık yüzde 70’e gerilemesini bekliyor.

Amazon ve Walmart’ın geniş ürün seçenekleri, teslimat hizmetleri ve erken başlayan kampanyaları çevrim içi alışverişte bu iki şirketi öne çıkarıyor. İki perakendecinin 2025 yılında ABD’de internet üzerinden yapılan her yeni 1 dolarlık harcamanın yaklaşık 71 sentini aldığı hesaplanıyor.

Okul sezonu perakende için kritik

Okula dönüş dönemi ABD’de yılın en önemli tüketim dönemlerinden biri olarak görülüyor. Ulusal Perakende Federasyonu verilerine göre okul ve üniversite alışverişleri 2025 yılında yaklaşık 128,2 milyar dolara ulaşarak yıllık perakende satışların yüzde 2,3’ünü oluşturdu.

Bu yıl alışverişlerin erkene çekilmesi satış sezonunu uzatsa da tüketicilerin fiyat hassasiyetinin artması, perakendecilerin kâr marjları üzerinde baskı yaratabilir. Yaz başında daha pahalı ve trend ürünler öne çıkarken, eğitim dönemine yaklaşıldıkça temel ihtiyaçlarda düşük fiyat rekabetinin güçlenmesi bekleniyor.