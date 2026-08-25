Hayvan yemi olarak kullanılıyordu, değeri sonrada ortaya çıktı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), fındık yağı üretiminin ardından ortaya çıkan ve çoğunlukla hayvan yemi olarak değerlendirilen fındık posasını yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek için yeni bir çalışma başlattı. TÜBİTAK desteğiyle yürütülecek projede, posanın içerdiği protein, yağ ve polisakkaritlerin eş zamanlı olarak ayrıştırılması amaçlanıyor.

Fındık posasının ekonomik değeri artırılacak

Dünyanın önde gelen fındık üreticileri arasında bulunan Türkiye’de, yağ üretimi sonrasında kalan posa genellikle düşük değerli bir yan ürün olarak hayvan yemi sektöründe kullanılıyor. Ancak fındık posası; protein, sağlıklı yağlar ve lif benzeri polisakkaritler bakımından zengin bir içeriğe sahip.

BTÜ bünyesinde hayata geçirilecek “Ultrason Destekli Üç Fazlı Bölümleme (TPP) Yöntemiyle Fındık Küspesinden Protein, Yağ ve Polisakkaritlerin Eşzamanlı Ekstraksiyonu ve Geleneksel Yöntemle Karşılaştırılması” başlıklı projeyle bu bileşenlerin tek işlemde ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği çalışma, fındık posasının daha verimli kullanılmasını sağlayarak gıda sektörüne ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ultrason destekli yöntem kullanılacak

Araştırma kapsamında ses dalgalarından faydalanan ultrason destekli özel bir teknik uygulanacak. Böylece fındık posasındaki protein, yağ ve diğer yararlı bileşenlerin daha kısa sürede ve daha yüksek verimle elde edilmesi amaçlanıyor.

Yeni yöntemin başarısı, günümüzde kullanılan geleneksel tekniklerle karşılaştırılacak. Yapılacak bilimsel değerlendirmeyle hangi yöntemin daha verimli olduğu ortaya konulacak.

Farklı sektörlerde kullanılabilecek

Projeden elde edilecek protein, yağ ve diğer doğal bileşenlerin bitki bazlı ve fonksiyonel gıdaların yanı sıra çeşitli biyoteknoloji uygulamalarında kullanılabileceğini belirten Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, “Araştırmanın hem fındık sektöründe oluşan yan ürünlerin değerlendirilmesine hem de çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca düşük değerli bir atığın yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle ülke ekonomisine de yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşıyor”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversitenin bilimsel çalışmaları toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarına yanıt veren projelere dönüştürmeye önem verdiğini belirterek, “Tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan yan ürünlerin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, hem sürdürülebilirlik hem de ülkemizin ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje de fındık gibi ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürünün atık olarak görülen kısmını ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Üniversitemizin araştırma odaklı yaklaşımını yansıtan bu değerli çalışmayı yürüten akademisyenimizi ve ekibini tebrik ediyor, projenin bilim dünyasına ve ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.