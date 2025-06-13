Hayvancılığa yabancı çoban desteği: Çalışma izni başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılıkta üreticinin 'çoban bulamama' şikayetine yönelik önemli bir adımı hayata geçirdi.

Hayvancılık sektörünün gelişimi ve yerli üretimin devamlılığı için ihtiyacın yerli işgücüyle karşılanamadığı durumlarda, yabancı çobanlara çalışma izni imkânı sağlandığını hatırlatan bakanlık, bu kapsamda başvuruların 12.06.2025 tarihi itibarıyla alınmaya başladığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamadan, büyükbaş veya küçükbaş hayvanı bulunan ve Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı hayvancılık işletmeleri yararlanabilecek. Buna göre, her 200 küçükbaş, 100 büyükbaş besi, 50 büyükbaş süt ya da 75 karma büyükbaş (besi ve süt) hayvanı için 1 çoban veya bakıcı istihdam edilecek. Aynı işveren, üç yabancı çalışana kadar başvuru yapılabilecek, değerlendirmede ise Bakanlığın görüşü alınacak.

Yabancı çoban desteği için kriterler belli oldu

Başvuru ön koşulu için belirlenen kriterler ise şöyle:

-Küçükbaş hayvancılık işletmesinin en az 200 küçükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

-Besi hayvancılık işletmesinin en az 100 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

-Süt hayvancılık işletmesinin en az 50 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması veya,

-Karma (besi ve süt) hayvancılık işletmesinin ise en az 75 büyükbaş hayvan varlığına sahip olması, geriyor.

En fazla 3 yabancı çobana izin var

Bu kriterlerin her bir katı için bir çoban/hayvan bakıcısı olmak üzere aynı hayvancılık işletmesinde en fazla 3 (üç) yabancıya kadar çalışma izni düzenlenebilecek.

Adım adım başvuru süreçi şöyle:

-SGK tescili bulunmayan işletmeler, çalışma izni başvurusu yapabilmek için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak işyeri tescili yaptıracak ve işletmenin e-Bildirge yetkilisini belirleyecek.

-e-Bildirge yetkilisi https://www.calismaizni.gov.tr/ adresi üzerinden işyeri için, çalışma izni sistemi üzerinden kayıt ve başvuru yapabilecek.

-Başvuru sahibinin elektronik imzası (e-İmza) yok ise başvuru https://eimzaonbasvuru.ptt.gov.tr/ adresi üzerinden yapılarak PTT aracılığıyla temin edileecek.

-En az 6 ay süreyle geçerli ikameti olan yabancılar yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarası üzerinden; yurt dışından yapılan başvurular ise yabancının yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yaptığı çalışma vizesi başvurusuna istinaden temin ettiği 16 haneli referans numarası üzerinden işveren veya yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından e-İzin sistemi vasıtasıyla yapılacak.

-Talep edilen bilgi ve belgeler (iş sözleşmesi, biyometrik fotoğraf, yapılacak görev, iletişim vb.) e-İzin sistemine eklendikten sonra başvuru, e-İmza ile onaylanarak tamamlanacak.

-Başvuru tamamlandıktan sonra, başvurunun durumu e-İzin sistemi üzerinden takip edilebilecek.

-Başvurunun onaylanması halinde e-posta adrese çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödeme bildirimleri gönderilecek. 30 gün içerisinde ödemelerin yapılması gerekecek. Ödeme süreci tamamlanınca düzenlenen çalışma izni belgesi, ilgili işyeri adresine PTT Kargo aracılığıyla gönderilecek.

-Çalışma izni alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirecek.