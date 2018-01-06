Hayvancılık sektörü Antalya'da masaya yatırılacak

06 Ocak 2018

Antalya'da 9-11 Ocak tarihlerinde "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "İnşallah ortaya koyacağımız başarılı çalışmalarla hem tüketicimiz hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacaktır. Çalıştayın hayvancılığımızın geleceğine yeni ufuklar açacağına inanıyorum" dedi.

3 gün sürecek çalıştayda, üretici örgütleri, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çiftçiler ve 21 üniversiteden 39 akademisyen olmak üzere 200'ü aşkın kişi yer alacak.

Çalıştayda kırmızı et ve süt talebinin yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla hayvancılık sektörüne küresel rekabet gücü kazandıracak yapısal reform ve politika önerilerinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

Yetiştirici ihtiyaçları ve tüketici beklentilerini karşılayacak tarımsal ekonomik model oluşturulması amaçlanan çalıştayda, süt ve besi sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı konuları da ele alınacak.

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Kaynak: AA