Hayvancılıkta aile işletmelerine yüzde 50 hibe

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, kapasite artırımı veya rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilecek. Hibe programı bu yıl için uygulanacak.

Destek kapsamında, konusu yeni ahır ve ağıl yapımı, kapasite artırımı veya rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımı olan yatırımlara yüzde 50 oranında hibe verilecek.

Başvuruları onaylanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilecek. Yatırım tutarının desteklenmeye esas üst sınırı ise Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanabilecek. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarını belirleyecek ve başvuruları onaylayacak.