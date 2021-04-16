Hayvansal mamul ihracatı ilk çeyrekte yüzde 12,45 arttı

Hayvansal mamuller sektörünün ihracatına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, tarım sektörü ihracatının yılın ilk üç ayında yüzde 10,1 artışla 6,6 milyar dolara, sanayi sektörü ihracatının yüzde 15,6 artışla 37,2 milyar dolara ve maden sektörü ihracatının yüzde 29,9 artışla 1,2 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2021 Ocak-Mart döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,45 artırarak 674 milyon dolara yükselttiğini aktaran Sezer, "Hayvansal mamuller ihracatı yılın ocak-mart döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12,45 artışla 674 milyon dolar oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye geneli 50,02 milyar dolarlık ihracatımızda yüzde 1,5’lik pay almıştır. Aynı dönemde İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatı ise yüzde 3,8 oranında artış ile yaklaşık 190 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Birlik, mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 14,5 artırarak, 66 milyon doların üzerinde ihracat yapmıştır." bilgilerini verdi.

En fazla ihracat 92 milyon dolarla Irak'a

Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 Ocak-Mart döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektörünü, sırasıyla; 304 milyon dolarla su ürünleri, 136 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 84 milyon dolarla yumurta, 80,6 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ve 6,3 milyon dolarla tabii bal olarak ifade etti.

Sezer, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazarlara ilişkin şu bilgileri verdi: "2021 Ocak-Mart döneminde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla; 92 milyon dolarla Irak, 57 milyon dolarla Rusya, 39 milyon dolarla İtalya, 29 milyon dolarla Almanya, 28 milyon dolarla Hollanda oldu. Söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde en çok artış gösteren 3 ülke sırasıyla Çin, Rusya ve Umman olmuştur. Aynı dönemde, en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde en çok azalış gösteren 3 ülke ise sırasıyla Hollanda, Irak ve Japonya’dır."

Türkiye’nin su ürünlerinde AB’nin en büyük tedarikçisi olduğuna değinen Sezer, yine su ürünlerinde Japonya’ya önemli ölçüde ihracatın bulunduğunu ve Çin pazarının da geçtiğimiz yıl açıldığını kaydetti.

"Japonya ve Çin’e kanatlı ihracatı başladı"

Müjdat Sezer, sektörün kalitesi ve teknolojisi ile dünya standartlarının üzerinde üretim yaptığını belirterek, "Ülkemizin konumu sayesinde de tüm dünyaya ürünlerimizi gönderebileceğimiz imkanlarımız bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Tarım ve Ticaret Bakanlığı'mızın destekleri, ihracatçılarımızın gayretleri ile kanatlı ürünleri sektörü ihracatımız, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en önemli gıda ithalatçısı olan Japonya ve Çin’e açılmıştır. Bu sayede kaliteli ve katma değerli ürünlerimiz bu ülkelere gönderilmeye başlamıştır." bilgilerini verdi.

Bu iki ülkeye yapılan ihracatın sektörün toplam ihracat rakamlarındaki etkisinin de yavaş yavaş görüleceğini belirten Sezer, "Diğer taraftan, kanatlı ürünleri sektörü için önümüzdeki dönemdeki en önemli hedefimiz hemen yanı başımızda olan, geniş coğrafyası ve ticaret için güvenli bir kapı olması sebebi ile Avrupa Birliği ülkeleridir. İlk olarak bu ülkelerden transit ticaret ihracatımızın açılması, sonrasında ise direkt kanatlı ürünleri ihracatı izninin alınması, sektörümüz açısından en önemli hedeftir." diye konuştu.

"Çin pazarının açılmasıyla ihracatta ivme kazandık"

Müjdat Sezer, yılın ilk üç aylık döneminde sektörü mutlu eden önemli bir gelişme yaşandığını bildirdi. Yıl başından bu yana süt ürünlerinde de Çin pazarının açılmış olmasının sektörün ihracat performansını büyük ölçüde güçlendireceğini kaydeden Sezer, "Süt ürünlerine Çin pazarının açılması ile hızlı bir ihracat ivmesi kazandık. Bunu ihracat rakamlarında görüyoruz. Mart ayında 6 bin ton süt ürünleri ihraç ederek 8 milyon dolar döviz girdisi sağladığımız Çin’e ocak-mart döneminde 17,4 milyon dolar değerinde 16,3 bin ton ürün ihraç ettik. Bu rakamlarla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti süt ürünleri ihracatında en büyük pazarımız oldu." açıklamasını yaptı.