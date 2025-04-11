Hazine, 14-15 Nisan ihale ve satış programını açıkladı

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, birer tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Nisan'daki ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli, hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

15 Nisan'daki ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Aynı gün yapılacak diğer ihalelerde 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili ile 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.