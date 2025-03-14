Hazine 17-18 Mart'ta üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta bir devlet tahvilinin ilk ihracını ve iki tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimine göre, 17 Mart Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapan değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

18 Mart Salı günü ise ilk ihalede, 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına başlanacak. Aynı gün, Bakanlık bir ikinci ihale düzenleyerek, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.