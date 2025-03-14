Hazine 17-18 Mart'ta üç ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borçlanma kapsamında önemli tahvil ihraçları gerçekleştirecek. 17 Mart'ta 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin ilk ihracı yapılırken, 18 Mart'ta iki farklı tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Bu işlemler, devletin iç borçlanma stratejisinin önemli bir parçası olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta bir devlet tahvilinin ilk ihracını ve iki tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borçlanma takvimine göre, 17 Mart Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapan değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
18 Mart Salı günü ise ilk ihalede, 3 yıl (1001 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına başlanacak. Aynı gün, Bakanlık bir ikinci ihale düzenleyerek, 5 yıl (1638 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.