Hazine 2036 vadeli 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış borçlanma planı çerçevesinde yeni bir eurobond ihracına imza attı.

Bakanlık açıklamasına göre, 2036 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar ABD doları borçlanma gerçekleştirildi. Tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,80 olarak belirlendi.

İhraç tutarı, yatırımcı hesaplarına 4 Kasım 2025 tarihinde geçecek.

Yatırımcılardan 3 kat talep geldi

Tahvile yaklaşık 180 yatırımcı ilgi gösterirken, toplam talep ihraç tutarının yaklaşık üç katına ulaştı. Bu durum, Türkiye’nin dış borçlanma piyasalarındaki güçlü talebin sürdüğüne işaret etti.

Tahvilin yatırımcı dağılımı da dikkat çekti:

* Yüzde 39 Birleşik Krallık,

* Yüzde 22 ABD,

* Yüzde 16 diğer Avrupa ülkeleri,

* Yüzde 14 Türkiye,

* Yüzde 7 Orta Doğu ülkeleri,

* Yüzde 2 diğer bölgelerden yatırımcılara tahsis edildi.

Toplam dış finansman 13 milyar dolara ulaştı

Bu son ihracın ardından, Türkiye’nin 2025 yılı içinde uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı 13 milyar dolara yükseldi.

Yetkililer, 2025 yılı dış borçlanma stratejisinin uzun vadeli, öngörülebilir ve mali disipline uyumlu şekilde sürdürüldüğünü belirtiyor.