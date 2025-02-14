Hazine, 3 tahvil için yeniden ihaleye çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-18 Şubat tarihlerinde üç farklı vadede tahvil ihracı gerçekleştirecek. Hazine’nin finansman programı kapsamında düzenlenecek ihalelerde TLREF’e endeksli, TÜFE’ye endeksli ve sabit kuponlu tahvillerin piyasaya sunulması planlanıyor.

İlk ihale 17 Şubat’ta

Hazine’nin ihale programına göre, ilk tahvil ihracı 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, 4 yıl (1.386 gün) vadeli, 6 Aralık 2028 itfalı, üç ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvilin yeniden satışı yapılacak.

18 Şubat’ta iki tahvil birden

İkinci gün olan 18 Şubat Salı günü ise iki farklı tahvil ihalesi düzenlenecek:

* 3 yıl (1.029 gün) vadeli, 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli tahvil,

* 5 yıl (1.666 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil piyasaya sürülecek.

Yapılacak tahvil ihraçlarının valör tarihi 19 Şubat 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine’nin borç ödemeleri de gündemde

Hazine’nin gelecek hafta yoğun bir borç ödeme takvimi de bulunuyor. 54 milyar 66 milyon TL’si piyasaya, 4 milyar 921 milyon TL’si kamuya olmak üzere toplam 58 milyar 987 milyon TL’lik iç borç ödemesi yapılacak.

Özellikle yüksek borç ödemelerinin bulunduğu haftalarda tahvil ihaleleri, piyasanın likidite durumunu ve faiz oranlarını yakından etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Hazine'nin gerçekleştireceği ihale sonuçları ve yatırımcı talebi, piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.