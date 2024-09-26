Hazine 3,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 3,5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Tahvilin getirisi yüzde 6,75 olurken, kupon oranı yüzde 6,5 olarak belirlendi. İlk getiri beklentisinin ise yüzde 7,125 seviyelerinde olduğu belirtilmişti.

LSEG servislerinden IFR tarafından yayımlanan haberde, tahvillerin Ocak 2035 itfa tarihli olduğu ve Hazine’nin Bank of America, BBVA, Citigroup ve JPMorgan gibi uluslararası bankalara yetki verdiği kaydedildi.

Bu tahvil ihracı, Hazine'nin 2024 yılı borçlanma planının bir parçası olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıl başından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar uluslararası borçlanma gerçekleştirmişti. Hazine’nin yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan toplamda 10 milyar dolar borçlanmayı hedeflediği biliniyor.

Hazine’nin bu hamlesi, küresel piyasalarda risk iştahının azaldığı bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor. Tahvil ihracıyla elde edilen kaynakların, geri alımlar ve gelecekteki borçlanmalar için kullanılacağı belirtildi.