Hazine, 58 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 15,54 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerinde toplam net 30,9 milyar lira borçlandı.

TLREF’e endeksli tahvilin ihracı ihalesinde 19,3 milyar liralık teklife karşılık, 14,2 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. Dönemsel faiz yüzde 12,60 oldu.

Sabit getirili tahvilin ihracı ihalesinde 22,9 milyar liralık teklife karşılık, 16,6 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 32,94 olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ile 4 yıl vadeli 6 ayda bir sabit yüzde 15,54 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraçları öncesi piyasa yapıcılar ile kamudan toplam 27 milyar lira borçlandı.

14 milyar liralık satış gerçekleşti

TLREF’e endeksli tahvilin ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 21,3 milyar liralık teklife karşılık, 14 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

Bu tahvilde kamuya 1,5 milyar lira satış yapıldı. Sabit getirili tahvilin ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 17 milyar liralık teklife karşılık, 10 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde kamuya 1,5 milyar lira satış yapıldı.