Hazine, 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için dört bankaya yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirmeyi planladığı tahvil ihracı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 7 yıl vadeli tahvil ihracı için dört uluslararası kuruluşa yetki verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı için Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’in görevlendirildiği bildirildi.
Tahvilin getiri oranına ilişkin ilk beklentinin ise yüzde 7,750 seviyelerinde olduğu kaydedildi.