Hazine 71,2 milyar TL borçlandı

Hazine, 5 yıl vadeli tahvil için çıktığı ihalede net 34 milyar 655,7 milyon TL satış yaptı. İhale öncesi yapılan 36 milyar 520 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 71 milyar 175,7 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine, TL cinsinden 5 Yıl (1729 gün) vadeli sabit kuponlu ihalesi gerçekleştirdi.

İhalede 76 milyar 529 milyon TL teklif gelirken, satışların nominal tutarı 29 milyar 759 milyon TL oldu.

Yeniden satışa çıkan tahvilin bileşik faizi en düşük yüzde 32,55, ortalama yüzde 32,81, en yüksek yüzde 32,91 seviyesinde oluştu. Basit faiz ise ortalama yüzde 32,55 olarak gerçekleşti.

Tahvilin minimum fiyatı 116,232 TL, ortalama fiyatı 116,755 TL seviyesinde oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 7 Ocak 2026 Çarşamba günü ihraç edilecek. Tahvilin itfa tarihi 2 Ocak 2030.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 71 milyar 175,7 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 32,81 oldu.