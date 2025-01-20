Hazine alacakları aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2024 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, geçen yıl aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 5,5 milyar lira tahsil edildi.