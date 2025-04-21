Hazine alacakları mart sonunda 29,8 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayı itibarıyla Hazine alacaklarının 29,8 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Alacakların en büyük bölümünü mahalli idareler oluştururken, 1,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 29,8 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,2 milyar lira tahsil edildi.