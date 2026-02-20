Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Hazine alacakları içinde en yüksek pay 217,7 milyar lirayla Türkiye Varlık Fonu’na ait oldu; ocak sonuna kadar 277 milyon lira tahsil edildi.
Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 253,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 277 milyon lira tahsil edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA