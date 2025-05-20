Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 21 Mayıs 2025 valörlü, 20 Mayıs 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kupon ödemeli, 9 bin 530 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,60 kira ödemeli, 15 bin 250 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.