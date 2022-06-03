Hazine arazilerinin SASA'ya satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallerindeki 116 parselin ve bu parseller üzerinde bulunan yapıların 2 milyar 139 milyon lirayla en yüksek bedeli veren SASA Polyester Sanayi AŞ'ye satışına onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana'nın Yumurtalık ilçesi Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallerinde yer alan 116 parselin ve bu parseller üzerinde bulunan yapıların 2 milyar 139 milyon lirayla en yüksek bedeli veren SASA Polyester Sanayi AŞ'ye satışı onaylandı.