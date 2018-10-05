Hazine arazisine 23 bin başvuru

05 Ekim 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında yer alan Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin verileri paylaştı.

Yaklaşık 218 bin çiftçinin faydalanacağı uygulamaya başvuruların devam ettiğini belirten Kurum, "Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçimiz başvuruda bulundu." diye konuştu.

Kiralama yapılabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerektiğine dikkati çeken Kurum, başvuru tarihi itibarıyla arazilerin fiilen kullanımının devam etmesi ve söz konusu arazilerin ecrimisil borcunun da bulunmaması şartı olduğunu hatırlattı.

Kira bedeli nasıl ödeniyor?

Kira bedelinin nasıl ödeneceğine ilişkin detayları da paylaşan Kurum, "Çiftçilerimiz kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını 2 taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek." dedi.

Kurum, arazilerinin belediye veya mücavir alan sınırları içinde olması durumunda ise Hazine arazilerinin rayiç bedelinin tamamı üzerinden doğrudan satılabileceğini, taksitle ödenmesi halinde ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle vade farkı alınıp ödenebileceğini söyledi.

Belediye ve mücavir sınırları dışında olması halinde ise rayiç bedelinin yarısı üzerinden bu arazilerin doğrudan satın alınabileceğini anlatan Kurum, bedelin tamamının peşin ödenmesi durumunda yüzde 20, yarısının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim yapılacağını, taksitli satışların ise 6 yılda 12 eşit taksitle yapılacağını hatırlattı.

Son başvuru tarihi 19 Kasım

Kira süresi sonunda çiftçiler isterlerse kira süresini uzatabildikleri gibi bu arazilerin doğrudan kendilerine satışlarının da yapılabileceğini belirten Kurum, son başvuru tarihinin 19 Kasım olduğunun altını çizdi.

Kurum, çiftçilerin düzenlemeden faydalanmaları için 19 Kasım'a kadar Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini aktardı.

En çok başvuru Adana'dan

Kurum, 81 ilin tamamından başvuru alındığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, bin 500 başvuruyla Antalya, bin 180 başvuruyla Kırklareli ve bin 100 başvuruyla Mersin takip etti. Yapacağımız kira sözleşmeleriyle çiftçilerimizin yaşadıkları itilaflar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ortadan kalkacak, arazilerini daha etkin, daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA