Hazine Bakanı Bessent: Powell'ın istifa etmesi gerektiğini gösteren bir şey yok

ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell'a destek vererek Powell'ın Mayıs 2026'da görev süresi dolmadan istifa etmesi gerektiğini gösteren "hiçbir şey" olmadığını belirtti.

Bessent, Powell'ın "eğer isterse görev süresini sonuna kadar görmesi gerektiğini" vurguladı, ancak daha erken ayrılmayı seçerse bunun kendi kararı olacağını da kabul etti.

Bessent ayrıca bu dönemin Powell'ın mirasını para politikasının ötesinde şekillendirmesi için bir fırsat olabileceğini öne sürdü. "Bu, Powell'ın mirası için para politikasından uzak bir iç gözden geçirme yapma şansıdır" diyerek Fed içinde daha geniş yönetişim veya kurumsal reformları ima etti.

Değişen ekonomik ortam ve siyasi baskılar nedeniyle Powell'ın geleceğine ilişkin piyasa spekülasyonları sürerken, Bessent'in yorumları Beyaz Saray'ın en azından şimdilik Powell'ın liderliğine olan güveninin sürdüğüne işaret ediyor.