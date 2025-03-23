Hazine Bakanı Şimşek istifa iddialarına yanıt verdi: Görevimizin başındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in 'istifa' iddialarına da yanıt vererek "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, ayrıca asılsız haberlere karşı uyarıda bulunarak, vatandaşlardan bu tür bilgilere itibar etmemelerini istedi.