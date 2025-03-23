Hazine Bakanı Şimşek istifa iddialarına yanıt verdi: Görevimizin başındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, kendisiyle ilgili istifa iddialarına da yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Şimşek, CHP Lideri Özgür Özel'in 'istifa' iddialarına da yanıt vererek "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Şimşek, ayrıca asılsız haberlere karşı uyarıda bulunarak, vatandaşlardan bu tür bilgilere itibar etmemelerini istedi.
Görevimizin başındayız.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 23, 2025
Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.
Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.