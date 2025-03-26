Hazine Bakanı Şimşek: Piyasadaki dalgaya karşı ilave planlar her zaman masada

Geçen haftadan beri baş­ta Merkez Bankası olmak üzere SPK, Borsa İstan­bul ve BDDK’dan gelen adımlar­la, piyasaları daha dengeli bir se­yirde tutmak için hareket eden ekonomi yönetimi dün küresel yatırımcılarla telekonferans­la bir araya geldi. Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğin­de düzenlenen toplantıda, Türki­ye ekonomisindeki son gelişme­ler değerlendirilirken toplantıya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası Başkanı Fatih Ka­rahan’ın da katıldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek küresel yatırımcıla­ra “Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır” mesajı verdi. Şimşek ayrıca ilave tedbirlerin yanı sıra piyasaları destekleyici esneklikleri değerlendirdiklerini ifade etti. Finansal piyasalarda­ki volatilitenin azalacağını vur­gulayan Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılara ekonomi yönetimi olarak önceliklerinin makro fi­nansal istikrar olduğunu, piyasa­lardaki dalgalanmaların da her geçen gün hafiflediğini anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, yaşa­nan gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayaca­ğını aktararak, mahkeme kararı sonrasında artan döviz talebinin kaynağını açıkladı.

Şimşek, piyasadaki talebin ve volatilitenin hafiflediğini, kurun her yatay hareketini “müdahale” olarak değerlendirilmemesi ge­rektiğini belirterek, borç stoku ve borç çevirme oranlarında prob­lem olmadığını ifade etti.

Şimşek, yurt içi yerleşiklerin dolar talebinin az olduğunu, dal­galı dönemde talebin daha çok yabancı yatırımcı ve fonlardan kaynaklandığını söyledi. Şim­şek’in verdiği bilgiye göre döviz talebinin yüzde 60’ını yabancı yatırımcı, yüzde 30’unu yerli şir­ketler ve yüzde 10’unu bireylerin alımları oluşturdu. Şimşek, “Ta­lep gelirse TCMB döviz rezervle­rini desteklemek için döviz cin­sinden borçlanma yapabiliriz” dedi.

Türk lirası varlıklarındaki de­ğer kayıplarına ilişkin aylık enf­lasyonda geçici etkiler görülse de yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel görmedik­lerini ifade eden Şimşek, OVP’de herhangi bir revizyonun gün­demlerinde olmadığını kaydetti.

Ara toplantı gerekliydi

Geçen hafta ara bir Para Politi­kası Kurulu (PPK) toplantısıyla gecelik faizini yüzde 46’ya çıkar­tan ardından da bir dizi likidite önlemi alarak TL ve döviz piya­sasındaki dalga boyunu dengele­yen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise TCMB’nin toplantı bazında karar vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, ara toplantının bir gereklilik olduğunu vurgu­ladı. Karahan, TCMB’nin elinde çok fazla araç seti bulunduğunun altını çizerek, gerektiğinde yeni aksiyonlar alınabileceğini kay­detti. Karahan ayrıca TCMB’nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını söylerken, “Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise TCMB’nin toplantı bazın­da karar vermeye devam ettiği­ne dikkati çekerek, ara toplantı­nın bir gereklilik olduğunu vur­guladı. Gelişmeler karşısında gecikmeden aksiyon aldıklarını kaydeden Karahan, aksiyonla­rın meyvesinin kademeli şekil­de alınmaya başlandığını söyledi. Karahan, TCMB’nin elinde çok fazla araç seti bulunduğunun al­tını çizerek, gerektiğinde yeni ak­siyonlar alınabileceğini kaydetti.

4 bin 500 yatırımcı katıldı

Toplantıdan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bir saat süren top­lantıya Kuzey Amerika, Birle­şik Krallık diğer Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan yaklaşık 4 bin 500 yatırımcının ilgi gösterdi­ği belirtildi. Açıklamada Bakan Şimşek’in toplantıda piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için ilk günden itibaren gereken tüm adımların en kısa sürede atıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifade­lere yer verildi: “Böylece piyasa­lardaki oynaklığın önemli ölçüde azaldığını, son gelişmelerin eko­nomi üzerindeki etkilerinin ge­çici ve sınırlı olmasını bekledi­ğini ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını da vurgula­mıştır.”

Uygulanan programla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanık­lılığının arttığını, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, cari işlemler açığının sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve mali di­siplinin güçlendiğini vurgulandı­ğı kaydedilirken, “Programın ana hedefi olan fiyat istikrarının te­sis edilmesine ve yapısal dönüşü­mün sağlanmasına yönelik poli­tikalara kararlılıkla devam edile­ceğini belirtmiştir” denildi.

Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, “Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle, piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor” ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında, piyasalarla ilgili mesaj veren Şimşek, şunları kaydetti: “Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.”

BofA: Türkiye’de enflasyonist etki şu ana kadar sınırlı

ABD’li yatırım bankalarından Bank of America (BofA), müşterilerine gönderdiği ‘Belirsizliğin dağılması muhtemel’ başlıklı raporda, Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyasi belirsizliğin geçen hafta Türk piyasalarında dalgalanmalara neden olduğuna yer verilen raporda, siyasi belirsizliğin muhtemelen bundan sonra azalacağı ve enflasyonist etkisinin şu ana kadar sınırlı kaldığı ifade edildi.

Türkiye’nin borçlanmaları için ‘beğen’ duruşunu kaldırdı

Morgan Stanley’in analistleri, Türkiye’nin ülke borçlanmalarına yönelik duruşlarını azaltıklarını ve risk primindeki artış nedeniyle Türkiye için ‘beğen’ duruşunu kaldırdıklarını bildirdi. Analistler, MB’nin piyasaları yatıştırmada proaktif davranması ve brüt rezervler gibi dış tamponları koruyabilecek olması nedeniyle ‘beğenmeme’ duruşuna geçmeye karşı direndiler. Opsiyonlar yoluyla ‘carry trade’i sürdürürken, yatırımcılara ‘beklemelerini’ tavsiye eden analistler, “Asimetrik faiz koridorunun daha yüksek belirsizliklere karşı bir tampon olmaya devam etmesini bekliyoruz” dediler.