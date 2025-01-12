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Hazine Bakanlığı devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edecek. İhale, yarın gerçekleştirilecek.

AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın sabit kuponlu devlet tahvili ihraç ihalesine çıkacak.

2 yıl vadeli devlet tahvili

Bakanlığın iç borç ihraç takviminde yer alan bilgilere göre, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden piyasaya sürülecek.