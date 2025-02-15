Hazine Bakanlığı'ndan LPG dağıtıcılarına yönelik yeni düzenleme

Akaryakıt ve LPG sektöründe yer alan lisans sahibi mükelleflerin vergi tahsilinde güvenliği sağlamak amacıyla teminat alma yetkisi bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, teminatlar konusunda yeni bir düzenlemeye imza attı.

Çıkarılan yeni tebliğle LPG dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansına sahip olanlardan alınması gereken teminatlarda uygulanan indirim kaldırıldı. Böylece, yeni işe başlayan LPG dağıtıcısı mükelleflerden de ilgili kanun kapsamında teminat istenecek.

Teminat tutarları

Yeni işe başlayan LPG dağıtıcıları 2025 yılı için 126 milyon lira teminat ödeyecek. LPG otogaz bayisi lisans sahipleri ilk defa işe başlıyorlarsa bu yıl için 6 milyon 300 bin lira teminat verecek.

Faaliyetine geçmişten bu yana devam eden ilgili lisans sahiplerinden ise 630 milyon liradan fazla olmamak üzere 2024'e ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesiyle bildirilen brüt satış toplamının yüzde 1'i kadar teminat istenecek.