Hazine Bakanlığı'ndan yeni ihale ve satış duyurusu

Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3 ihale düzenleyeceğini ve 2 doğrudan satış yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 hazine bonosunun ilk ihraç ihalelerini gerçekleştirecek, 1 altın tahvili ile 1 kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.

İç borç ihraç takvimine göre, 20 Ocak Pazartesi günkü ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak. 21 Ocak Salı günü, 3 yıl (1057 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, aynı gün, 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atacak.

24 Ocak Cuma günü ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak. Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.