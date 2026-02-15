Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni dönem

Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin uygulama esasları yeniden düzenlendi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında; "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı", "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" ile "Türkiye Halk Bankası AŞ'ce Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" uygulamalarında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, kredi ve finansmandan yararlanacak kişilerin en fazla 15 gün öncesine ait belgeyle vergi dairelerine, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını göstermesi gerekecek. Borcu bulunanların ise borçlarını yeniden yapılandırmış ve yapılandırmayı ihlal etmemiş olmaları şartı aranacak.

Tahsil tutarı 300 bin lirayı geçemeyecek

Söz konusu şartın sağlanamaması halinde, borcun kredi ya da finansman tutarının yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı, kişi adına ilgili kamu kurumlarına aktarılacak. Bu kapsamda tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Borcun faizine yönelik Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Öte yandan, temel hayvansal ve bitkisel üretim alanlarında tamamı ayni olmak üzere 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belirli meslek gruplarındaki esnaf ve sanatkârlara sağlanan kredilerde, söz konusu şartlar 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanmayacak.