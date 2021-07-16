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Hazine, eğitime giden personelin sözleşmesini askıya alacak

Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre eğitime giden personele birim tarafından hiçbir ad veya koşulda ödeme yapılmayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığının konu ile ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dış kaynaklı burslarla yurt dışında yüksek lisans eğitimi veya araştırma programlarına katılım hakkı kazanan birim personelinin hizmet sözleşmesi feshedilecek.

Eğitim süresince birim tarafından personele hiçbir ad veya koşulda ödeme yapılmayacak.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan personelin feshedilen hizmet sözleşmesi, eğitiminin tamamlanmasını takip eden 30 gün içerisinde başvurması şartıyla yeniden imzalanacak.

Konuya ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenecek.

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