Hazine: Enflasyonla mücadele için 103 milyar liralık gelirden vazgeçtik

Hazine ve Maliye Bakanlığı maliye politikaları kanalıyla, enflasyonla mücadele kapsamında önemli adımlar atıldığını belirterek, yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 102,6 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçildiğini bildirdi.

Kamu Maliyesi Raporu'nda enflasyon müdadele konusunda yer veren Hazine, yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra salgın kaynaklı etkileri azaltmak amacıyla belirli hizmet sektörlerine yönelik uygulanan KDV indirimlerinin enflasyonu azaltıcı rol oynadığına işaret etti.

Bakanlık enflasyonla mücadele kapsamında alınan vergi tedbirlerini şöyle sıraladı:

* Eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 46 milyar TL’lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat edilmektedir. Eşel-mobil sisteminin OcakAğustos 2021 döneminde enflasyona etkisi -1,42 puan doğrudan, -1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda -2,48 puan olarak hesaplanmaktadır.

* Salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması fiyat düzeyini de aşağı yönlü etkilemiştir. Bu düzenlemelerle 2021 yılının ilk dokuz ayı için toplam 25,2 milyar TL vergi gelirinden vazgeçilmiş olacaktır. Ayrıca işyeri kiraları üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a indirilmesi ile 3,6 milyar TL gelir kaybı oluşmuştur.

* Tütün mamüllerinde uygulanan ÖTV nispi vergi oranı yüzde 67’den yüzde 63’e indirilmiş, tütün mamüllerinde yılın birinci ve ikinci yarısı için alkollü içkilerde ise yılın ikinci yarısı için maktu vergi tutarları artırılmamıştır. Bu uygulamalar ile 2021 yılı için sigarada 8,8 milyar TL, alkollü içeceklerde 2 milyar TL KDV ve ÖTV nedeniyle gelir kaybı hesaplanmaktadır.

* Motorlu araçlarda ÖTV matrah eşiklerinin güncellenmesi ile otomotiv sektöründe fiyatların aşağı yönlü etkilenmesi beklenmektedir. Bu düzenleme ile yılın kalanında yaklaşık 340 milyon TL gelir kaybı oluşacağı tahmin edilmektedir.

* TL cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Türk Lirası cinsi ürünlere yönelik gelir vergisi tevkifat oranlarında indirim yapılarak enflasyonla mücadeleye dolaylı yoldan destek verilmiştir. Bu düzenleme ile 2021 yılının ilk dokuz ayı için 17 milyar TL gelirden vazgeçilmiş olacaktır.

FİK çalışmaları tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yıl sonunda enflasyonun Orta Vadeli Programda öngörüldüğü üzere yüzde 16,2 olarak gerçekleşmesi beklendiğini anımsatarak, Kamu Maliyesi Raporu'nda şu değerlendirmede bulundu; "Ekonomi Reform Programı kapsamında fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlaması amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Komite, enflasyon ile mücadelede arz kaynaklı fiyat artışlarına yönelik yapısal tedbirlerin oluşturulması kapsamında politika koordinasyonu sağlamaya odaklanacaktır" denildi.