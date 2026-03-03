Hazine Euro cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik Euro cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 4 Mart 2026 valörlü, 3 Mart 2027 itfa tarihli Euro cinsinden devlet tahvili ihracına, toplam 919 milyon 435 bin Euro tutarında teklif geldi.
Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak söz konusu tutarda devlet tahvili ihraç edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA