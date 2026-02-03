Hazine, Euro tahvil ihracı için dört bankayı yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için dört uluslararası finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında Euro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede, söz konusu ihraç için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirildi.