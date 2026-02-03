Hazine, Euro tahvil ihracı için dört bankayı yetkilendirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında Euro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için dört uluslararası finans kuruluşunu yetkilendirdi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu ihraçla dış borçlanma kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Yetkilendirme verilen bankalar arasında Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA